شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهاجم الجبلاية بسبب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى بسبب تمسك لجنة المسابقات باتحاد الكرة بضغط مباريات الفريق، ما ينذر «من وجهة نظر مسؤولى القلعة الحمراء» بمزيد من الإصابات وانتهاء المخزون البدنى للاعبين.

ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن الإدارة تدرس التظلم من ضغط المباريات التى يعانى منها الفريق وتسببت فى كثرة الإصابات، خاصة أن الأهلى سيخوض 10 مباريات خلال شهر واحد، ما ينذر بمزيد من الإجهاد ومخاوف من حدوث إصابات أخرى.

وشكا بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، من توالى المباريات، الأمر الذى دفعه لإراحة بعض اللاعبين خوفًا من إصابتهم.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن توالى المباريات التى يخوضها فريقه فى بطولة الدورى الممتاز ليس له ‏علاقة بكرة القدم. ولابد من وجود تكافؤ الفرص داخل المسابقة، وفى ‏البطولة الإفريقية هناك تكافؤ فرص، وفى كأس العالم للأندية نفس الأمر يوجد تكافؤ للفرص بين ‏جميع الفرق.

وأشار إلى أن المصرى لعب آخر مباراة وحصل على راحة قبل مواجهة ‏الأهلى بـ10 أيام. ‏

وواصل عبدالحفيظ حديثه قائلًا: «فى كرة القدم الفريق يحصل على راحة وفى اليوم التالى ‏يدخل معسكرًا، هذا ما لا يحدث مع الأهلى. على المستوى الفكرى والمهنى والشخصى والخبرات ‏ضغط المباريات غير مسبوق، لن أتحدث كثيرًا سوف نغلق ملف مباراة المصرى ونستعد ‏للمباراة المقبلة أمام الجونة».

وشدد مدير الكرة على أنه يخشى على الفريق قبل إفريقيا، مؤكدًا أن المخزون البدنى لن يستمر ‏كثيرًا، ولو أتينا ببرشلونة أو ريال مدريد فى ظل ضغط المباريات الرهيب سيكون هناك تأثر فى ‏الأداء.‏

واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه بتوجيه الشكر للاعبين على الإصرار والحماس فى المباريات، ‏والتأكيد على أن الفترة الحالية سوف تمر بشكل إيجابى ويكون التوفيق حليف الأهلى.

من جانبه، أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، عن سعادته ‏بالفوز الذى حققه الفريق على المصرى. وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى: «الأهلى خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصرى، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ١٠ أيام، بينما الأهلى كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتى إنبى والمصرى».‏

أضاف موسيمانى: «المصرى كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلى كان جيدًا ونجح فى ‏إفساد هجمات المنافس، وفى نفس الوقت أهدر الأهلى العديد من الفرص منها هدفان محققان».‏

وأوضح المدير الفنى للأهلى أنه لم يدفع بمحمد هانى من بداية المباراة، خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به فى الشوط الثانى.‏

وأشاد موسيمانى بجميع لاعبى الأهلى خلال مباراة المصرى، لاسيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية، ويستحق الإشادة، ومعه محمد الشناوى ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذى ظهر بشكل ‏مميز.‏

وواصل المدير الفنى حديثه: «الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة فى بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا. وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا فى تحقيق الفوز على ‏المصرى، وهو فريق مميز يستحق أن يكون فى المربع الذهبى وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلى».‏

وشدد موسيمانى على أنه توقع تسجيل الأهلى هدف التقدم، لكنه لم يكن يتمنى أن يحقق المصرى ‏التعادل فى الشوط الأول.‏

وأشار المدير الفنى إلى أن الإرهاق كان السبب فى تغيير طريقة اللعب وخوض المباراة بتوازن دفاعى مع استغلال الهجمات المرتدة، خاصة أن المنافس هاجم الأهلى بـ٨ لاعبين بحثًا عن تحقيق الفوز، مما زاد من صعوبة المباراة.‏

واختتم بيتسو موسيمانى حديثه قائلًا: «أسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم فى ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات‏».