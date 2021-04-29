شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين الأهلي والزمالك على خدمات وليد أزارو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية سعودية إن المغربي وليد أزارو، نجم هجوم فريق الاتفاق، بات بمثابة صراع شديد بين كل من الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة الميدان السعودية أن إدارة الأهلي ترغب في استعادة أزارو من جديد للنادي الأحمر بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

في الوقت نفسه شددت الصحيفة السعودية على رغبة الزمالك في الظفر بخدمات أزارو لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى الدوري التركي.

وانضم أزارو لصفوف الأهلي في صيف 2017 وحقق لقب هداف الدوري في أول موسم له مع الفريق قبل أن يرحل نهائياً للاتفاق في الموسم الجاري.