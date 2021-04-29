شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكك في صحة هدف الأهلي الأول.. و«ماهر» مشيدًا بلاعبيه: قدمتم عرضًا قويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكَّك النادى المصرى فى صحة هدف تقدم الأهلى خلال مباراة الفريقين مساء أمس الأول بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر (2-1).

وقال محمد الخولى، نائب رئيس النادى، إن الهدف الأول للأهلى الذى سجله محمد شريف جاء من لمسة يد واضحة، ولكن حكام الفيديو لهم رأى آخر ولم يبلغوا الحكم محمد الحنفى.

وأضاف: «لا أعلم لماذا هذه الأخطاء بعد تطبيق الفار فى الدورى المصرى؟ ويبدو أن الأمر يتعلق بالضمائر وليس الأمور التقنية».

وأكد الخولى أن المباراة كانت من طرف واحد والمصرى كان الأفضل طوال اللقاء ولكنه فى النهاية خسر النقاط الثلاث. وأشار إلى أن الهدف الثانى للأهلى به شبهة تسلل ولكن الهدف الأول من لمسة يد واضحة.

واعترض الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر على احتساب هدف تقدم الأهلى الثانى عن طريق محمد شريف، بداعى سقوط شريف فى التسلل خلال هذه اللعبة، ولكن الحكم أكد صحة القرار بعد مراجعة حكم الفيديو. ورفض الحنفى الذهاب إلى جهاز تقنية الفيديو لمتابعة اللعبة بنفسه وتقييمها تاركًا القرار لحكم الفيديو. من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل مجلس المصرى عن وجود عرض رسمى من نادى ليبى لضم النيجيرى أوستين أموتو، لكنهم رفضوا بيعه وتعاقد النادى الليبى مع مهاجم آخر، بينما نفى المصدر تلقى كريم العراقى عرضًا من نادى بيراميدز.

من جهته، وجَّه على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، الشكر للاعبيه بعد الأداء القوى الذى ظهروا به فى مباراة الأهلى، مشيرًا إلى أن الفريق كسب احترام الجميع.

وقال ماهر، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: «أشكر لاعبى المصرى على الأداء، لم يقصر أحد، هذا أفضل سيناريو بالرغم من عدم تحقيق الفوز، ولو حالفنا التوفيق كنا سنخرج بالتعادل على أقل تقدير». وأضاف: «سنغلق صفحة المباراة ونفكر فى المباريات المقبلة، واجهنا الأهلى وهو نادٍ كبير، واكتسبنا احترام الجميع وهذا الأهم، الجماهير استمتعت بكرة القدم».