شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفي يرحل عن قناة الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المحلل الرياضي أحمد عفيفي رحيله عن قناة نادي الزمالك والاكتفاء بالفترة القصيرة الذي ظهر خلالها على شاشة القناة لتقديم برنامج «فن وهندسة».

وكتب عفيفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«بمناسبة انتهاء برنامج فن وهندسة بنهاية مايو ٢٠٢، لا توجد أي مشكلة مع أي شخص أو أي ادارة في قناة الزمالك أو في الشركة المتحدة، بالعكس».

وأوضح:«علاقتي ممتازة بالجميع وأشكرهم على التعاون الشديد من بداية التعامل ثم على تفهمهم لقراري الشخصي بالاكتفاء بالفترة السابقة وأتمنى لهم كل التوفيق».