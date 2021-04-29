شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (17).. العميد يقود الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
العميد يقود الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا أمام مازيمبي
في سهرة رمضانية كبيرة لا ينساها عشاق الزمالك، قاد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية فريقه السابق الزمالك للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بتسجيله هدفين في شباك مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي االبطولة، وهي المباراة التي أقيمت يوم 12 رمضان، الموافق 17 ديسمبر، عام 2002، وكان بوابة الزمالك لحصد اللقب الأفريقي الخامس في تاريخه فيما بعد.
كان الزمالك قد حقق نتيجة إيجابية وتعادل خارج أرضه مع مازيمبي في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، وقتها سجل عبدالحليم علي مهاجم "الأبيض" السابق هدف فريقه.
وشهدت مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي تفوقاً كبيراً للاعبي الزمالك، الذين سيطروا على مجريات اللعب، وتمكن نجم الفريق السابق حسام حسن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 4 و36، ليضمن مقعداً مصريا في المباراة النهائية للبطولة للموسم الثاني على التوالي، حيث كان الأهلي بلغ النهائي عام 2001، وحقق اللقب آنذاك بفوزه على ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي بنتيجة (4-1)، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وضرب الزمالك موعداً مع شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي البطولة، بعد تخطي الأخير عقبة أسيك ميموزا العاجي، في المربع الذهبي، وحقق الفريق المصري اللقب الخامس في تاريخه، والأخير حتى الآن، بفضل فوزه على شقيقه العربي بهدف نظيف في مباراة العودة بالقاهرة حمل توقيع لاعب الوسط تامر عبدالحميد، بعدما تعادل الفريقان سلبيا ذهاباً في ملعب محمد الخامس.