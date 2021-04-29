شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (17).. العميد يقود الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:



العميد يقود الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا أمام مازيمبي العميد يقود الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا أمام مازيمبي