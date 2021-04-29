شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد من انتفاضة سموحة قبل ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العميد حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندري، لاعبيه، من انتفاضة فريق سموحة بعد فوزه المثير على الأهلى قبل أيام فى الدورى، وذلك قبل المواجهة المثيرة التى تجمعهما السبت المقبل، فى ديربى الإسكندرية، الذى يتنافس فيه الفريقين على مقعد فى المربع الذهبى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وقال حسام حسن للاعبيه، إن الفوز على سموحة يضمن العديد من المكاسب للفريق أولها العودة للصراع الشرس من جديد على المربع الذهبى، وثانيها هو التخلص من منافس مباشر على مربع الكبار، والمكسب الثالث يتمثل فى الحساسية الكبيرة بين قطبى مدينة الإسكندرية فى الكرة فى السنوات العشر الأخيرة.

وخضع الجهاز الفنى واللاعبون لفريق الاتحاد السكندرى لتحاليل رابيد تيست مساء أمس، الأربعاء، استعداد للقاء الهام والمرتقب أمام سموحة، والمقرر له السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر للدورى العام على استاد الإسكندرية.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى، إلى إجراء بعض التعديلات فى تشكيل فريقه لإيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التى تهدد الفريق، ومن المنتظر عودة محمود رزق إلى الدفاع بجانب دايمون لوى لسد الثغرة الدفاعية.

ويدرس الجهاز الفنى لزعيم الثغر الدفع بخالد قمر مهاجم الفريق من البداية لمحاولة خطف هدف مبكر يبرك حسابات سموحة فى اللقاء الذى يترقبه الاسكندرية فى ديربى مثير.