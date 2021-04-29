شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية .. 2015 آخر دوري للزمالك فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات، وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة بطولة الدوري المصري موسم 2015 وهي آخر لقب دوري حصل عليه الزمالك في تاريخه.

حصل الزمالك على اللقب بعد احتلاله جدول الترتيب برصيد 86 نقطة جمعها من 37 مباراة، وتم إعلان الزمالك رسميا بطلا للدوري بعد انتهاء مباراة الأهلي وسموحة يوم 28 يوليو بالتعادل السلبي.

كان الزمالك قد تعاقد مع 17 لاعبا في بداية الموسم، في مقدمتهم باسم مرسي هداف الفريق وخالد قمر ومعروف يوسف وأيمن حفني وعلي جبر وأحمد الشناوي وغيرهم من نجوم الصف الأول في كل فرق الدوري.

قدم الزمالك موسما استثنائيا في هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، والذي وصفه الجميع بأنه أحد أهم أسباب حصول الزمالك على بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، نظرا لنجاحه في قيادة كتيبة نجوم بيد من حديد بخلاف قدرته الفنية علي إدارة المباريات.