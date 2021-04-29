متحدث الزمالك: لدي رسالة للجنة الاستئناف.. ومع عودة الحكم الأجنبي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، أنه مع عودة الحكم الأجنبي لإدارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، موجهاً رسائل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة.

وقال الدردير في تصريحات لقناة الزمالك: "محمد عواد حارس مرمى كبير ولم نسمع أي مشكلة من ساعة ما دخل نادي الزمالك، وكان هناك سوء تفاهم هو سبب خروجه من المعسكر".

وأضاف: "الإداري لم يخطر عواد بمشاركته في مران المستبعدين ليلة مباراة البنك الأهلي، وكارتيرون وعد عواد بأن يشارك خلال الفترة المقبلة، وموضوع عواد انتهى وسيكون له دور خلال الفترة المقبلة".

وأكمل متحدث الزمالك: "نطالب رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بسرعة البت في تظلم الزمالك على عقوبات قمة الشباب".

وتابع: "من المحتمل إلغاء قرار اتحاد الكرة بإيقاف إمام عاشور ١٢ مباراة، وأحمد مجاهد قال لي أنه من الممكن تخفيف أو إلغاء العقوبة".

وواصل متحدث الزمالك: "كان هناك استياء من إدارة الزمالك بشأن وكيل كارتيرون، وكان يظهر في القنوات ويتحدث عن أمور داخلية بالنادي بشأن أسامة نبيه وعواد وغيرهم".

وتابع: "تم منع وكيله من دخول نادي الزمالك بقرار من رئيس الزمالك، وهو يريد أن يكون وكيل للاعبين، وتصريحاته مستفزة واستفزت جماهير نادي الزمالك، ونادي الزمالك أكبر من هذه الأشكال وتم التنبيه على كارتيرون بشأن ذلك الأمر، وإذا تكرر الأمر سنلجأ للقضاء

واختتم الدردير تصريحاته: "أنا أرى أن التحكيم المصري لم ينجح في إدارة لقاء القمة أمام الأهلي، وكان هناك ضياع وقت بشكل كبير، وأنا مع عودة التحكيم الأجنبي في لقاء القمة القادم، لأن هذه المباراة ستحسم مصير الفريقين بشكل كبير، ومش كل مرة هتسلم الجرة".