بعد استبعاد الحارس.. الزمالك يكشف تفاصيل جلسة كارتيرون وعواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف نادي الزمالك عن جلسة عُقدت بين المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون والحارس الثالث للأبيض محمد عواد من أجل تقريب وجهات النظر.

وكان كارتيرون قد استبعد عواد من قائمة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري بسبب عدم التزام اللاعب في حضور التدريبات، وهو الأمر الذي أراد حارس الأبيض تفسيره.

وأوضح محمد عواد لمدربه الفرنسي أن غيابه عن مران المستبعدين من لقاء البنك الأهلي الأخير لم يكن متعمداً، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغه بموعد المران، مشدداً على احترامه التام لمواعيد المران.

ومن جانبه تفهم باتريس كارتيرون وجهة نظر محمد عواد وتقبل الأمر، مشيراً للحارس إلى أنه سيكون ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة، مع استمراره في العمل الجاد في التدريبات.