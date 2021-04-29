من يواجه بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية؟ تحدي سهل رغم الوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ينتظر بيراميدز قرعة الكونفدرالية من أجل التعرف على منافسه في ربع نهائي البطولة، وذلك بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وفاز بيراميدز في كافة أندية المجموعة باستثناء الرجاء واستطاع أن يجمع 12 نقطة بعد المتصدر المغربي صاحب الـ18 نقطة.

وحسب قواعد القرعة التي ستقام في 30 إبريل الجاري فإن بيراميدز يمكن أن يواجه أوائل المجموعات من الأولى إلى الثالثة.

وسيكون بيراميدز على مواعد مع أحد الأندية الثلاثة؛ أنييمبا النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، أو جراف السنغالي.

ويلعب بيراميدز المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته.

ولم يتمكن أي فريق من الأندية الثلاثة التي تصدرت المجموعات الأخرى من التفوق على بيراميدز في عدد النقاط التي جمعها، حيث أن الأكثر جمعًا للنقاط كان شبيبة القبائل الذي تساوي مع الفريق المصري في نفس عدد النقاط.

وتشهد القرعة أيضًا تحديد طريق كل فريق حتى المباراة النهائية، حيث سيتم تحديد الأطراف المحتملة لمباراتي نصف النهائي، ثم يقام النهائي من مباراة واحدة في بلد سيتم تحديده من خلال دراسة العروض المقدمة.

واستطاع بيراميدز في النسخة الماضية أن يتأهل للنهائي خلال الظهور الأول على المستوى الإفريقي لكنه خسر أمام نهضة بركان المغربي.