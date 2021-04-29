تعرف على نتيجة مباراة الرجاء ونكانا فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

تأهل الرجاء المغربي الى دور الستة عشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالعلامة الكاملة، عقب فوزه المستحق مساء اليوم أمام ضيفه نكانا الزامبي بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمعتهم على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

بتلك النتيجة حسم الرجاء الرياضي المغربي تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال الست مباريات التي خاضها في دور المجموعات.

وتقدم الرجاء فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 18 بواسطة اللاعب “رياض إدبويڭيڭن” بتسديدة قوية بالقدم اليسري من صناعة “عبد الإله مدكور”.

وفى الدقيقة 42 أضاف “نوح السعداوي” الهدف الثاني للأخضر بعد ان حول عرضية نموذجية من زميله “محمد زريدة” بضربة رأسية فى الشباك.

وتصدر الرجاء المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وتأهل معه بيراميدز المصري كثاني المجموعة برصيد 12 نقطة، وودع البطولة كل من نكانا الزامبي ثالث المجموعة برصيد 6 نقاط، ونامونجو التنزاني بدون أي نقاط.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الرجاء الرياضي المغربي وفريق نكانا الزامبي، نجح النسور الخضر في تحقيق الفوز خارج ملعبه بثنائية نظيفة، سجل هدفي الرجاء كل من سفيان رحيمي ونوح السعداوي.