فيديو | مشاهدة اهداف مباراة وفاق سطيف والاهلي بنغازي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف والاهلي بنغازي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

ودّع نادي وفاق سطيف الجزائري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية رغم فوزه على ضيفه أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب 8 مايو 1945 بمدينة سطيف.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 8 نقاط متقدما بنقطة واحدة عن أهلي بنغازي الذي تراجع للمركز الأخير، ليخرج الفريقين العربيين من المسابقة، فاسحين المجال أمام إنييمبا النيجيري لاقتطاع تأشيرة التأهل الثانية عن هذه المجموعة بعد فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي المتأهل سلفا لدور الثمانية بهدف وحيد في الأنفاس الأخيرة من المواجهة.

وسجل وفاق سطيف هدفه الوحيد عند الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بكرة خاطئة حولها علي القماطي متوسط ميدان أهلي بنغازي في مرمى فريقه.

وجاء عدم وصول وفاق سطيف للدور ثمن نهائي بعد تمكن إنيمبا النيجيري من الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفٍ قاتل في مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت.

وفي ضوء هذه النتائج تأهل إنيمبا للدور القادم رفقة أورلاندو بيراتس بعدما احتلا المركزين الأول والثاني تواليا برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وخرج وفاق سطيف وأهلي بنغازي من المسابقة القارية بحلولهما في المركزين الثالث والرابع بـ 8 نقاط للفريق الجزائري و7 نقاط لليبي.

وبات وفاق سطيف الفريق الجزائري الوحيد الذي يفشل في بلوغ دور الثمانية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.