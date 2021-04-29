نتيجة مباراة بيراميدز ونامونجو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

تعرف على نتيجة مباراة بيراميدز ونامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

فاز بيراميدز المصري على ضيفه نامينجو التنزاني بنتيجة 1-صفر، فة المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين بيراميدز بالفضل فى الفوز اليوم للاعبه “إبراهيم عادل” الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط خلف الرجاء المغربي الذي يواجه نكانا الزامبي في الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، أنهى نامونجو التنزاني مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وكان فريقا الرجاء وبيراميدز قد ضمنا التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، باحتلالهما المركز الأول والثاني على الترتيب.

يذكر ان بيراميدز قد حقق فوزاً سهلاً أمام ضيفه اليوم نامونجو فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بتنزانيا، سجل هدفي فريق الاهرام كل من رمضان صبحي وعمر جابر.