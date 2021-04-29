شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة كارتيرون مع عواد بعد أزمة "عدم الالتزام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق عقب التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري.

وأعرب كارتيرون عن سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد، خاصة بعدما قام المدير الفني بمعاقبة اللاعب واستبعاده من قائمة مواجهة المقاولون العرب، رغم غياب محمد أبو جبل المصاب بفيرس كورونا.

وتفهم الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأمور التي قام محمد عواد بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات.

وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.