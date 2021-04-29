الامارات | كأس اليد حائرة بين لقب تاسع للشارقة وسابع للجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس اليد حائرة بين لقب تاسع للشارقة وسابع للجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريقا كرة اليد في ناديي الشارقة والجزيرة، في العاشرة من مساء اليوم، ضيفين على صالة نادي الوصل في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ يسعى الشارقة إلى البطولة الثالثة على التوالي، وإضافة لقبه التاسع تاريخياً (رقم قياسي) في مسيرته، ويطلبها الجزيرة بشعار استعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ انتصاره الأخيرة موسم 2015-2016، وإضافة لقبه السابع تاريخياً في البطولة التي استهلت للمرة الأولى موسم 1977-1978.

ونجح الفريقان في حجز مقعديهما بالنهائي، بفوز الشارقة على شباب الأهلي «26-22»، والجزيرة على النصر «30-25» في الدور نصف النهائي.

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