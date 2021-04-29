الامارات | مربط دبي يفتتح الموسم الخارجي بذهبيتين وفضية

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفتتح الموسم الخارجي بذهبيتين وفضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل مربط دبي للخيول العربية نتائج متميزة في أولى بطولات الموسم الخارجي، (بطولة الربيع الدولية للخيل العربية الأصيلة 2021) التي أقيمت في مدينة كاشينا في مقاطعة بيزا الإيطالية، والتي اختتمت مساء أول من أمس، وانتزع المربط ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في مسابقات المهور والمهرات بعمر سنة.

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، في بيان صحافي، عن ارتياحه للنتائج التي حققتها المهور الجديدة من الإنتاج المحلي للمربط في أولى بطولات الموسم الخارجي، وقال إن الموسم المحلي أحد أفضل المواسم، فقد تصدّر مربط دبي قيادة المرابط المحلية والخارجية.

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