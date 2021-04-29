شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فهمي بعد تكريمه بالقلادة الذهبية: الأهلي بيتي الأول.. وأعمل به دون أجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود فهمي المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن تكريمه بمنحه القلادة الذهبية، أمر أسعده كثيرًا، خاصة وأنه يعتبر النادي بيته الأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، بذلت مجهودًا كبيرا طوال الفترة الماضية.

وأضاف فهمي، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم إبلاغه بتكريمه بالقلادة الذهبية من خلال خطاب عن طريق محمود الخطيب رئيس الأهلي، موضحًا أنه دخل الأهلي عام 1943، ويكن كل الاحترام لرئيس القلعة الحمراء الحالي.

وتابع أن الأهلي بالنسبة له بيته الأول، ولم يتقاضى أي أجر عن أي عمل يقدمه للنادي كونه يعتبره بيته وعائلته، مشيرًا إلى أنه يعمل بالتعاون مع مجموعة من الزملاء القانونيين ومجلس الإدارة بدءً من مجلس إدارة صالح سليم، ثم حسن حمدي، مرورًا بمحمود الخطيب.

واستكمل المستشار محمود فهمي، حديثه، أن محمود طاهر من خيرة رؤساء النادي الأهلي، على الرغم من عمله معه في فترة رئاسته للأهلي، إلا أنه عمل كثيرًا من أجل النادي وخدمته، بينما من أهم القضايا التي عمل عليها فهمي، هي أرض الجزيرة، مضيفًا أن النادي الأهلي في عهد الملك فاروق وكان له دورًا دينيًا وتربويًا، حيث تحفيظ القرآن.

واختتم تصريحاته، أن الراحل صالح سليم، أتمنى أن يتم منحه القلادة الذهبية للنادي، بالإضافة إلى حسين حجازي ومختار التتش، والثنائي حسن حمدي ومحمود الخطيب، جميعهم يستحقون التكريم بالقلادة الذهبية، لما قدموه من نجاحات للنادي الأهلي.