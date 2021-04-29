شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام: الزمالك يمتلك 3 حراس كبار.. واعتذرت بسبب تضخيم الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، إن عودة محمود جنش للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون العرب، بعد إصابة زميله محمد أبوجبل، بفيروس كورونا، ليست مقلقة، لا سيما أنه يمتلك الكثير من القدرات والثبات للظهور بشكل مميز، في مباراة اليوم.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات تليفزيونية، أن محمد أبوجبل كان الحارس الأول في فترة ولاية كارتيرون السابقة، قبل أن يحصل جنش على فرصة المشاركة لإراحة أبوجبل من ضغط المباريات، مضيفًا أن أبوجبل عاد للمشاركة أساسيًا في فترة باتشيكو، نتيجة اجتهاده.

وتابع مدرب حراس الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك 3 حراس مرمى كبار ومميزين على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن محمد عواد الظروف لم تسمح له بالمشاركة في ظل تألق الثنائي محمد أبوجبل وزميله محمود جنش، كونهما يشاركان بصفة مستمرة وهما الأجهز فنيًا.

واختتم تصريحاته، أن بداية الأزمة بين أبوجبل وجنش، كانت بسيطة للغاية، إلا أن السوشيال ميديا ضخمت الأمور بشكل غير طبيعي، وأصبحت تترصد كل كبيرة وصغيرة لحراس المرمى، وهو ما تسبب في اعتذاري عن عدم الاستمرار في تولي المهمة، لأنه كان يؤثر على تركيزي، مشيرًا إلى أن رحيل أي من الثلاثة قرار يرجع للجهاز الفني الحالي.