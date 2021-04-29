شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا كليوباترا يخضعون لمسحة طبية قبل مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر أفراد الفريق قبل انطلاق المران، وخضعوا للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز، قبل خوض هذا اللقاء الهام.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على فريق البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.