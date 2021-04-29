شكرا لقرائتكم خبر عن عبقرية جوارديولا .. كيف حطم مانشستر سيتي أكثر من رقم إنجليزي في دوري الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وأصبح النادي الإنجليزي على بعد خطوة من بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويخوض الفريق الإنجليزي موسمه الرابع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وقد حقق مانشستر سيتي كل الألقاب مع مدربه الحالي، إلا البطولة الأغلى والأهم في القارة الأوروبية.

ولم يعرف بيب جوارديولا طعم اللعب في نهائي دوري الأبطال ل10 سنوات، منذ وصوله إلى نهائي المسابقة مع برشلونة في عام 2011، وتحقيقه ثاني وأخر ألقابه للبطولة الأكبر.

وأصبح النادي الإنجليزي قريب من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال أن فاز أو تعادل في مباراة الإياب، أو خسر فقط بنتيجة 1-0، لتكون حسابات التأهل أكثر وأسهل لرجال المدرب بيب جوارديولا من منافسهم الفرنسي الذي لا بديل له سوى الفوز وتسجيل هدفين أو أكثر، لكي يصل إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

ويعد جوارديولا من خلال هذا الفوز هو أكثر مدرب إسباني يحقق انتصارات في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، مع تدوين فوزه رقم 34 كمدرب في هذه الأدوار من البطولة.

وتزامن مع فوز مانشستر سيتي على الفريق الباريسي، تحقيق النادي الإنجليزي للعديد من السجلات القياسية المميزة على مستوى الأندية الإنجليزية، فأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي على الإطلاق يفوز بـ 10 مباريات خلال نسخة واحدة من النظام الحالي بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الإحصائيات أنه منذ أول مباراة لهم بالمسابقة في موسم 2011/2012، لا يوجد فريق في دوري الأبطال نجح في قلب تأخره إلى فوز في مباراة بالبطولة أكثر من مانشستر سيتي (20). لا يوجد فريق أخر نجح في تحقيق ذلك خلال تلك الفترة أكثر من 11 مرة.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي يفوز بـ 6 مباريات متتالية خلال موسم واحد من دوري الأبطال / الكأس الأوروبية، منذ ليدز يونايتد في موسم 1969/1970.