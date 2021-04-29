استدعاء مارسيلو لمراقبة انتخابات بمدريد

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وذكرت صحيفتا «ألموندو» و»ماركا» أمس أن مارسيلو اختير ليكون ضمن المراقبين بمركز اقتراع للانتخابات التي ستقام في 4 مايو، قبل يوم واحد من المباراة، وعندما يسافر الريال إلى لندن وفقا لقواعد البطولة.
ووفقا لصحية «ألموندو»، فإن القسم القانوني بالنادي والطاقم الخاص باللاعب عملا على إعفاء مارسيلو من مهامه، ولكن الاستئناف قوبل بالرفض. ومن الممكن لمارسيلو أن يسافر في يوم المباراة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح له بذلك أم لا. وتعنى المشاركة ضمن هيئة العاملين بمركز اقتراع ترك فقاعة الفريق ضد جائحة كورونا.
وتعادل الريال مع ضيفه تشيلسي 1/1 الثلاثاء الماضي بذهاب الدور قبل النهائي.
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