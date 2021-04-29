30 نوفمبر الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جدول مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تستضيفها قطر بمشاركة 23 منتخبا. وكانت مراسم قرعة البطولة جرت أمس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو. مباريات الجولة الأولى( 1 ديسمبر)





قطر مع الفائز من مباراة البحرين والكويت (افتتاحية في 30 نوفمبر)



تونس مع الفائز من موريتانيا واليمن الإمارات وسوريا



العراق مع الفائز من عمان والصومال ضمن مباريات المجموعة الأولى



مصر أمام الفائز من لبنان وجيبوتي في الأول من ديسمبر



الجزائر مع الفائز من السودان وليبيا



السعودية مع الفائز من الأردن وجنوب السودان



المغرب مع الفائز من فلسطين وجزر القمر الثاني من ديسمبر راحة للفرق



مباريات الجولة الثانية( 3 و 4 ديسمبر)



سوريا مع تونس ضمن المجموعة الثانية



الإمارات مع الفائز من اليمن وموريتانيا



العراق مع الفائز من البحرين والكويت



قطر مع الفائز من عمان والصومال



المغرب مع الفائز من الأردن وجنوب السودان



السعودية مع الفائز من فلسطين وجزر القمر



مصر مع الفائز من ليبيا والسودان



الجزائر مع الفائز من لبنان وجيبوتي



الخامس من ديسمبر راحة للفرق

الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات( 6 و 7 ديسمبر)



قطر والعراق، و(عمان أو الصومال )مع الفائز من( البحرين والكويت )في التوقيت نفسه



تونس مع الإمارات، وسوريا مع الفائز من اليمن وموريتانيا



مصر مع الجزائر، والفائز من لبنان وجيبوتي مع( ليبيا أو السودان) في التوقيت نفسه



المغرب والسعودية، (الأردن أو جنوب السودان) مع الفائز من فلسطين وجزر القمر

الأدوار النهائية



يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركز الأول والثاني



يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية



يلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى



يلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة



يلعب أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة بخروج المغلوب



دور الثمانية، وقبل النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، ثم النهائي



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