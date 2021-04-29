رئيس الاتحاد العربي يلتقي رؤساء فيفا وكاف والآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، إجراء قرعة بطولة كأس العرب أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة في عقد عدد من اللقاءات، حيث التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جميع المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها العاشرة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام منافساتها في دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل بمشاركة 23 منتخبا.

كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي برئيسي الاتحادين الآسيوي والأفريقي، سلمان آل خليفة، وباتريس موتسيبي.

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب فتح باب التطوع أمام المهتمين من داخل دولة قطر لدعم استضافة الدوحة للبطولة التي تقام منافساتها نهاية العام الحالي.

وأوضح القائمون على تنظيم كأس العرب أن المتطوعين الذين سيقع عليهم الاختيار سيقدمون الدعم اللازم في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنظيم البطولة مثل الضيافة، والترحيب بالمشجعين وإرشادهم إلى مقاعدهم، وخدمات المعلومات، ودعم وسائل النقل، وخدمات الإعلام والبث، وغيرها.

وقالت مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث رشا القرني «نتطلع من خلال فتح باب التطوع إلى استقطاب الأفراد الذين يتحلون بروح الحماس والتفاني للإسهام في دعم جهودنا لاستضافة هذه البطولة التاريخية المرتقبة».

وأكدت أن المتطوعين يشكلون ركيزة أساسية في كافة البطولات الرياضية التي تستضيفها قطر، بفضل دورهم الحيوي الهام في تعزيز الحماس لدى الجماهير، وتقديم المساعدة التي تضمن خوض آلاف المشجعين تجربة ثرية ومتميزة.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى فريق المتطوعين خلال كأس العرب سيسهم في إثراء تجربة المتطوع وإكسابه خبرات قيمة من شأنها تطوير مهاراته، علاوة على المشاركة في إنجاح حدث كروي استثنائي يعد بمثابة محطة في غاية الأهمية لتقييم جاهزية قطر لاستقبال العالم عند استضافتها مونديال كرة القدم العام المقبل.

ويشترط ألا يقل عمر المتطوع عن 18 عاما، وأن يتقن التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، والتفرغ للعمل في 8 مناوبات على الأقل موزعة على أيام الأسبوع وخلال عطل نهاية الأسبوع طوال فترة البطولة التي تختتم منافساتها في 18 ديسمبر المقبل، وتمتد كل

مناوبة لثماني ساعات تقريبا.

وسيحظى المتطوعون بفرصة قيمة لتنمية مهاراتهم في مختلف الجوانب المتعلقة باستضافة البطولات الرياضية الكبرى، كما سيتلقون التدريب اللازم لضمان تزويدهم بكل الأدوات والمهارات التي تضمن أداء المهام الموكلة إليهم بإتقان، وستصدر لهم التصاريح اللازمة، إضافة إلى تسلم الزي الموحد بفريق المتطوعين، إلى جانب استخدام وسائل النقل العام خلال البطولة.