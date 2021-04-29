شكرا لقرائتكم خبر مدرب النصر لا يعرف فريقه جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني للنصر البرازيلي مانو مينيز بعدم معرفته الجيدة بلاعبي فريقه حتى الآن، من خلال تدريبهم خلال 4 مباريات فقط.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليوم أمام السد في الجولة السادسة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا «المباراة أشبه بالنهائي بالنسبة لنا، سنسترجع ذاكرة ما فعلناه في مباراة الذهاب التي كسبناها لعبا ونتيجة، لا نعلم كيف سيدخل السد المباراة، لكننا نعلم ما نحتاجه من المباراة».

وأضاف «نعد جماهير النصر بالقتالية حتى آخر رمق، فالأهم لدينا التأهل للدور المقبل رغم الغيابات المؤثرة».

وتابع «أسوأ ما حدث لنا في البطولة هو خسارة 5 نقاط أمام متذيل المجموعة فريق الوحدات الأردني، عندما تعادلنا معه في المباراة الأولى وخسرنا أمامه في المواجهة الثانية».