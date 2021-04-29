مدرب النصر لا يعرف فريقه جيدا

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وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليوم أمام السد في الجولة السادسة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا «المباراة أشبه بالنهائي بالنسبة لنا، سنسترجع ذاكرة ما فعلناه في مباراة الذهاب التي كسبناها لعبا ونتيجة، لا نعلم كيف سيدخل السد المباراة، لكننا نعلم ما نحتاجه من المباراة».
وأضاف «نعد جماهير النصر بالقتالية حتى آخر رمق، فالأهم لدينا التأهل للدور المقبل رغم الغيابات المؤثرة».
وتابع «أسوأ ما حدث لنا في البطولة هو خسارة 5 نقاط أمام متذيل المجموعة فريق الوحدات الأردني، عندما تعادلنا معه في المباراة الأولى وخسرنا أمامه في المواجهة الثانية».
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