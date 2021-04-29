«الفار الآسيوي» يظهر في ربع النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا موعدا للبدء في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، كما ستتم التقنية في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويلعب دور المجموعات الذي انطلق في خمس مجموعات في غرب القارة بينها 3 مجموعات في الرياض وجدة، وسط ملاحظات واحتجاجات متواصلة من الفرق على التحكيم.

وظهر نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان استخدام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الآسيوي بدأ للمرة الأولى اعتبارا من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما استخدم في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند.

وحظي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإشادات كبيرة على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، والذي اعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس العالمي لكرة القدم.

ومن أجل ضمان تطبيق النظام بأفضل صورة ممكنة، نظم الاتحاد الآسيوي العديد من الدورات وورشات العمل اعتبارا من مارس 2017.

ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة في ظل أقل تدخل ممكن، حيث يقتصر على أربع حالات وهي: اعتماد تسجيل الهدف، ضربات الجزاء، حالات الطرد المباشرة، الخطأ في تحديد اللاعب عند اتخاذ القرارات.