اتفاقية بين اتحاد الطائرة و«إعلاميون»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وجمعية «إعلاميون» اتفاقية تعاون مشترك في ختام بطولة «إعلاميون» للكرة الطائرة التي اختتمت أمس الأول، تهدف لتعاون مثمر وبناء بين الطرفين. ومثل اتحاد اللعبة في التوقيع رئيس مجلس الإدارة خالد الزغيبي، ومثل جمعية «إعلاميون» رئيس مجلس إدارتها سعود الغربي. وسيعمل الجانبان على دعم تحقيق الهدف الوطني لرؤية 2030، المتمثل بزيادة نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية والبدنية في الرياضات الأسبوعية بنسبة 40% بحلول 2030م، ويتشاركان فيها استراتيجيا لخدمة المجتمع وخاصة الإعلاميين.

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