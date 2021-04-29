الارشيف / اخبار الرياضه

برشلونة يتطلع إلى صدارة «الليجا»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يتطلع إلى صدارة «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون برشلونة الخميس على موعد مع صدارة «الليجا» حين يستضيف غرناطة على ملعب كامب نو في مباراة مؤجلة.

ويملك برشلونة 71 نقطة وهو نفس رصيد ، في حين يملك أتلتيكو مدريد المتصدر 73 نقطة، لذلك فان فوز الفريق الكتالوني سيعني وصول رصيده إلى 74 نقطة.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة: «الصدارة جائزة، لكن أولاً علينا الفوز، وما زال أمامنا طريق طويل،لا يمكننا أن نفشل، لأننا بحاجة إلى النقاط واستمرار الانتصارات من أجل التتويج باللقب».

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا