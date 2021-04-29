شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتطلع إلى صدارة «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون برشلونة الخميس على موعد مع صدارة الدوري الإسباني «الليجا» حين يستضيف غرناطة على ملعب كامب نو في مباراة مؤجلة.

ويملك برشلونة 71 نقطة وهو نفس رصيد ريال مدريد، في حين يملك أتلتيكو مدريد المتصدر 73 نقطة، لذلك فان فوز الفريق الكتالوني سيعني وصول رصيده إلى 74 نقطة.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة: «الصدارة جائزة، لكن أولاً علينا الفوز، وما زال أمامنا طريق طويل،لا يمكننا أن نفشل، لأننا بحاجة إلى النقاط واستمرار الانتصارات من أجل التتويج باللقب».