شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النادى المصرى: الحكام سبب خسارتنا أمام الأهلى.. وهدفا الأحمر حاجة تضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أن حكام مباراة الفريق أمام الأهلى فى بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر، تسببوا فى هزيمة الفريق البورسعيدى، وكان لهم دورا فى الخسارة.

وأضاف الخولى فى تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، أن تقنية الفار لن تقدم جديدا للكرة المصرية، لأن الأزمة أزمة ضمير.

وأشار الخولى، إلى أن هدفى فوز الأهلى أمر مضحك وواضح للجميع، قائلا: "هدفين الأهلى حاجة تضحك، وللأسف الفار مش هيقدم جديدا للكرة فى مصر".

وقال نائب رئيس النادى، إن الجميع رأى لمسة اليد، ونحن قمنا بتهنئة الأهلى على الفوز، والموضوع انتهى لكن كيف يقال إن الفوز مستحق، هل من يقول ذلك لم يشاهد المباراة ورأى مباراة فى دورى أوروبى حتى يقولوا مستحق.

وكشف الخولى، أن محافظ بورسعيد رصد مكافأة مالية للاعبين، حتى بعد الخسارة وعد بها، وقمنا بالمباركة للاعبين على الأداء خلال اللقاء.