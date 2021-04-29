شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تدخلات وكيل كارتيرون ويهدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رفضها تدخلات وكيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون، وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادى، وشددت إدارة النادى على عدم صحة الشائعات المثارة أخيرا والهدف منها النيل من استقرار الفريق.

كما أكدت اللجنة، أن علاقة وكيل كارتيرون بنادى الزمالك انتهت فور التعاقد مع المدير الفنى، وأن أى تصريحات أخرى صادرة عنه سيضطر الزمالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى يحظى بدعم إدارة النادى بكل عناصره، وذلك لتوفير مناخ الاستقرار للفريق فى الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة، أن أى تصريحات أخرى صادرة عن وكيل كارتيرون لا تعبر عن النادى بأى حال من الأحوال معربة عن استيائها من تصريحات وكيل المدرب غير المسئولة.