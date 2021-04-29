شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد استاد القاهرة اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الـ 18 للدورى، وهي المباراة التي تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق علي لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز، والفريق الحاصل على نقاط المباراة ستعتبر بـ 6 نقاط.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ على صدارة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

كما يبحث كارتيرون عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من الخروج الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد فتوح ومحمود الونش للإصابة، فيما يعود محمد عبد الغني للمشاركة في المباريات بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مباراة البنك الأهلي بسبب تعرضه للطرد في مباراة الإنتاج الحربي في الدورى.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء، وستتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمود جنش.

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الهجوم : يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – زيزو – مروان حمدي.

على الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تصحيح المسار والفوز في المباراة الأخيرة على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح أبناء النحاس في مواصلة التألق أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية أمام الفريق الأبيض لتحسين وضعهم في جدول الدوري.

ويراهن النحاس على أصحاب الخبرات في مواجهة الزمالك، مثل محمد حمدي زكي ولويس إدوارد وحسن الشامي ومحمد سمير والذي يتميز بشكل خاص في استغلال الكرات الثابتة، وحذر مدرب المقاولون، لاعبي الفريق، من استقبال أهداف في بداية اللقاء من شأنها أن تغير مسار المباراة، مشددا على ضرورة تقارب الخطوط لغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك خاصة على الأطراف..

ورصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك، وتتضمن لائحة المقاولون العرب صرف مكافآت استثنائية في حالة فوز الفريق على أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود: في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: حسن الشامي، محمد سمير ، فاروقا نور الدين، باسم علي.

خط الوسط: أحمد الشيمي، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد حمدي زكي.

خط الهجوم: لويس إدوارد.