شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله عن خسائر بيراميدز فى الدورى: "الأهلى والزمالك بيخسروا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود فتح الله، المدرب العام بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، على الخسائر التى يتعرض لها الفريق السماوى فى لقاءات الدورى، قائلا: "جميع الفرق فى الدورى تخسر وتفوز والدليل الأهلى والزمالك يخسرون فى الدورى مثلنا".

وأوضح محمود فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "الجميع مركز مع بيراميدز بعد تحقيق كل خسارة رغم أننا نحقق الفوز فى عدد كبير من المباريات، واللاعبون رجالة ومحدش قصر حتى الوقت الجارى".

وحقق فريق بيراميدز، فوزا على نظيره نامونجو التنزانى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء عقب تمريرات رائعة مع زملائة عمر جابر، وإبراهيم حسن قبل أن يسدد الكرة فى شباك حارس فريق نامونجو التنزانى.