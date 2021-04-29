شكرا لقرائتكم خبر عن "ثمانية مطروح" تطمئن حسام حسن على جاهزية لاعبيه لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الشكر للاعبيه على أدائهم في المباراة الودية التي جمعت زعيم الثغر أمام منتخب مطروح، مساء الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز الاتحاد بثمانية أهداف مقابل هدفين، استعدادا لمواجهة سموحة في ديربي الإسكندرية السبت المقبل.

وجاءت سعادة العميد بالتجربة الودية، بسبب استعادة خالد قمر لحاسة التهديف بعدما سجل هدفين، إضافة إلى عودة عمر الميداني مدافع الاتحاد لمستواه بعدما تمكن من تسجيل هدف، وأيضا عودة الثقة للصاعد أحمد حمدين بتسجيله هدفين بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه في مباراة دجلة بكأس مصر.

وأثنى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على أداء محمد الصباحي لاعب وسط الفريق ووعده بالحصول على الفرصة في اللقاءات المقبل، خاصة أن اللاعب يقدم مباريات ودية كبيرة ويكون حاضرا بالتسجيل في معظمها.

ويخضع الجهاز الفنى واللاعبين لفريق الاتحاد السكندرى لتحاليل رابيد تيست مساء اليوم استعداد للقاء الهام والمرتقب امام سموحة، والمقرر له السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر للدورى العام على استاد الإسكندرية.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى إجراء بعض التعديلات فى تشكيل فريقه لايجاد حلول للمشاكل الدفاعية التى تهدد الفريق ،ومن المنتظر عودة محمود رزق الى الدفاع بجانب دايمون لوى لسد الثغرة الدفاعية.

ويدرس الجهاز الفنى لزعيم الثغر الدفع بخالد قمر مهاجم الفريق من البداية لمحاولة خطف هدف مبكر يبرك حسابات سموحة فى اللقاء الذى يترقبه الاسكندرية فى ديربى مثير .