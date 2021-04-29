شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية "رابيت تست" للاعبى والجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت سلبية استعدادا لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة ويستضيفها ستاد بترو سبورت في التاسعة والنصف مساء.

ويغيب محمد بسيوني عن مواجهة سيراميكا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك، وشادي رضوان ومحمد فتحي للإصابة.