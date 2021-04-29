شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية "رابيت تست" للاعبى والجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت سلبية استعدادا لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة ويستضيفها ستاد بترو سبورت في التاسعة والنصف مساء.
ويغيب محمد بسيوني عن مواجهة سيراميكا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك، وشادي رضوان ومحمد فتحي للإصابة.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك، وأن اللائحة تنص على أنه فى حالة الطرد بسبب الخشونة المتعمدة على الخصم اثناء اللعب، تكون العقوبة الإيقاف مباراتين والغرامة 10 آلاف جنيه.
وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة، احرز اهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و 43 واحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.