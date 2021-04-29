شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: من حق الأهلى رفض خوض قمة السلة بسبب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق موقف مسئولى الفريق الأبيض لكرة اليد فى أزمة مباراة القمة أمام الأهلى فى نهائى الكأس والخاصة بلاعب الأهلى المصاب بكورونا.

وقال عبد الواحد السيد فى برنامج الثالثة يمين الذى يقدمه على قناة الزمالك إنه لا بد من التركيز حتى نفوز فى أى موقف، قائلا: "لازم نركز ونكسب قضايانا، فإذا ذهبنا لخوض مباراة ووجدنا جمهورا لا نلعب المباراة، وإذا شككنا أن أحد لاعبى المنافس مصاب لا نلعب المباراة أيضا".

وأشار الحارس السابق إلى أنه "يجب أن نكون إيجابيين، ونكون الفعل وليس رد الفعل، وهذه هى مشكلتنا وأزمتنا، ولكن فى أزمة كأس اليد لماذا ننتظر حتى تظهر نتيجة تحليل اللاعب حتى نتحرك".

وتطرق عبد الواحد السيد إلى مباراة القمة فى كرة السلة التى جمعت الفريقين الأسابيع الماضية، والتى تم إلغاؤها بسبب الجمهور قائلا: "الأهلى رفض يلعب ماتش السلة بسبب وجود الجمهور فى الصالة، وده حقه، لأنه بيطبق اللائحة".

واختتم حديثه قائلا إن فريق كرة اليد بالزمالك رجال ونثق بهم، ولكن نطالب من إداريى الزمالك أن يكون لهم فعل عندما بلا حدوث أى مشكلة.