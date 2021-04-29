شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات اضطرارية فى قائمة دجلة لمواجهة بتروجت بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التشيلى ماريو سالاس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر هذا الموسم.

وجاءت قائمة دجلة كالتالي: "محمد عبد المنصف، حسين ذكري، محمود مرعي، خالد رضا، محمد عبد العاطي، كريم محمد، حسام عرفات، أحمد مجدي، بسام وليد، إبراهيم عايش، إبراهيم مباركي، جورجينيو، الكسندر أمير، صلاح أمين، أحمد سعيد، محمد جمال، محمد هلال، رامز مدحت، أحمد شريف، وأحمد عاطف".

وشهدت القائمة غياب الثنائى إبراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبى وادى دجلة، بسبب الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما لما بدر منهما بعد نهاية مباراة المقاولون ووادى دجلة فى الدورين كما يغيب كالديرون لأسباب فنية.

أعلن مسئولو نادى دجلة، سلبية اختبارات "رابيد تيست" التى خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، ما يؤكد سلامة وجاهزية جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، للتواجد فى مباراة بتروجت المقرر لها غدا الخميس فى ربع نهائى كاس مصر.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت فى ربع نهائى كأس مصر، وهى المباراة التى يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة فى مسابقة الدورى بحجز مقعد فى دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.