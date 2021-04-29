شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الشمس ويحسم لقب دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الشمس بنتيجة 34/22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى، ليواصل تصدره برصيد 15 نقطة، ويحسم اللقب قبل انتهاء الدورة المجمعة بجولة.

فيما فاز فى نفس الجولة فريق سبورتنج على الزمالك بنتيجة 34/28، قبل أن تختتم المنافسة اليوم الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية مساء أول أمس الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط وبعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.