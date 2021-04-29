شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. برنامج تأهيلى لرباعى الدراويش وحضور سليمان وأبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى السبت المقبل باستاد السلام في إطار الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي..

* محاضرة فنية من إيهاب جلال المدير الفني استمرت لمدة 10 دقائق.

* تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لكل من عمر الوحش وحسين السيد ومحمد بيومى ومحمد الضرف.

* حضور على أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية.

*المران اشتمل على سرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية والاستحواذ على الكرة وتجنب فقدانها خاصة فى الجانب الخلفى.

* برنامج تدريبي خاص لكل من محمد نصر وزياد طارق وإسلام فراج ومصطفى الزنارى والعش ومحمد مصيلحى

* الجانب الثاني من المران تطرق إلى تدرييات سرعات وأدى حراس المرمى تدرييات على الكرات العرضية.