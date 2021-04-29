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مران الإسماعيلى.. برنامج تأهيلى لرباعى الدراويش وحضور سليمان وأبو جريشة

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى السبت المقبل باستاد السلام في إطار الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي..

* محاضرة فنية من إيهاب جلال المدير الفني استمرت لمدة 10 دقائق.

 

* تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لكل من عمر الوحش وحسين السيد ومحمد بيومى ومحمد الضرف.

 

* حضور على أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية.

 

*المران اشتمل على سرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية والاستحواذ على الكرة وتجنب فقدانها خاصة فى الجانب الخلفى.

 

* برنامج تدريبي خاص لكل من محمد نصر وزياد طارق وإسلام فراج ومصطفى الزنارى والعش ومحمد مصيلحى

 

* الجانب الثاني من المران تطرق إلى تدرييات سرعات وأدى حراس المرمى تدرييات على الكرات العرضية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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