بيان رسمي.. الزمالك يفتح النار على وكيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدرت اللجنة المكلفة بمجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً انتقدت خلاله حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان وكيل كارتيرون قد تحدث مؤخراً لوسائل الإعلام وتحدث عن أمور متعلقة بأزمة المدرب وأسامه نبيه المدرب العام وقرارات الفرنسي المتعلقة بمنع التصريحات الصحفية.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رفضها تدخلات وكيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي.

وشددت إدارة النادي على عدم صحة الشائعات المثارة أخيرا والهدف منها النيل من استقرار الفريق.

وشددت اللجنة على أن علاقة وكيل كارتيرون بنادي الزمالك انتهت فور التعاقد مع المدير الفني، وأن أي تصريحات أخرى صادرة عنه سيضطر الزمالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحظى بدعم إدارة النادي بكل عناصره، وذلك لتوفير مناخ الاستقرار للفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن أي تصريحات أخرى صادرة عن وكيل كارتيرون لا تعبر عن النادي بأي حال من الأحوال معربة عن استيائها من تصريحات وكيل المدرب غير المسئولة.