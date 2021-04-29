الزمالك يسعى لحماية الصدارة بمواجهة المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجولة 18 أمام المقاولون العرب بحثاً عن حماية الصدارة التي يسيطر عليها مؤقتاً.

الأبيض يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي الذيي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأبيض.

لكن رجال باتريس كارتيرون يأملون في استمرار مسيرة الانتصارات في الدوري أملاً في تعثر الأهلي حتى لا يستعيد الصدارة عند الانتهاء من مباريات المؤجلة.

على الجهة الأخرى يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر، حيث يعاني "ذئاب الجبل" بشدة هذا الموسم بعدما كانوا ينافسون على المركز الثاني في الموسم الفائت.

المقاولون لم يحصد سوى 18 نقطة فقط في 18 مباراة، بمُعدل نقطة واحدة فقط في المباراة، وهو الرقم الذي جعله مهدداً بالهبوط حيث يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله الإسماعيلي (16).

الزمالك يفتقد حارسه الأول محمد أبو جبل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن وجود محمود جنش يمنح الفريق الأبيض الثقة قبل مواجهة المقاولون نظراً لخبراته الكبيرة.

كما يغيب عن الزمالك مدافعه الأبرز في الفترة الأخيرة محمود الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي وسيف الجزيري، بينما دخل الحارس الشاب أحمد نجل نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر المعتزل قائمة الفريق الأبيض.

وقرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد الحارس محمد عواد لما تم وصفه بعد الالتزام في التدريبات، وذلك بعد أن خرج الحارس عن الصورة تماماً في الفترة الأخيرة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 18 في الدوري المصري

التاريخ: 29 أبريل 2021

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة : أون تايم سبورتس 1

المكان: استاد القاهرة