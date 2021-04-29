محمود فهمي: أرشح هؤلاء للقلادة الذهبية.. وطاهر من خيرة رؤوساء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وحرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم المستشار محمود فهمي، عضو مجلس الإدارة الأسبق، المستشار القانوني للنادي، في احتفالية كبيرة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك تقديرًا لحجم عطائه اللا محدود، وإخلاصه الكبير وتفانيه في خدمة الأهلي متطوعًا لفترة امتدت لما يزيد على نصف القرن.

ومنح مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المستشار محمود فهمي قلادة «النادي الأهلي الذهبية»، وهي أسمى مراتب التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، وتقديرًا لمساهماته الجليلة في رفعة الأهلي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.

وقال المستشار محمود فهمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" "الأهلي هو بمثابة منزلي وعائلتي، لم اتقاضى أي أجر عن أي عمل في النادي على مدار أكثر من 50 عام، كيف لي أن اتقاضى أجراً عن عمل يخص عائلتي أو أصدقائي، الأهلي بالنسبة لي بيتي".

وتابع "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على التكريم، الأمر كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لي".

واستمر "يجب أن اشكر أيضاً المجموعة التي عملت معي طوال فترة تواجدي في النادي الأهلي، أيضاً كان هناك مساعدة من مجالس إدارات النادي الأهلي بداية من الراحل صالح سليم، ثم مجلس حسن حمدي، وأخيراً محمود الخطيب".

وأضاف "لم أعمل فترة مجلس محمود طاهر، لكن أرى أنه من خيرة رؤساء النادي الأهلي، قدم خدمات جيدة للنادي والأعضاء وقام بتحسين الخدمات والبنية الأساسية وأضاف للنادي الكثير ولا يمكن إنكار ذلك".

وواصل "دخلت الأهلي عام 1943، بعد اعتزال مختار التتش كان يقوم باختيار لاعبين لفريق الأشبال، كان هناك الفريق الأول وهو الفريق الأحمر والفريق الثاني وهو الفريق الأبيض، والتتش قام بضمي ومجموعة أخرى من اللاعبين وقتها".

وصرح "من القضايا التي لا يمكن أن انساها هي قضية خاصة بأرض النادي الأهلي في الجزيرة والتعاون مع المحافظة وقتها من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون اهدار مقابل الخدمة العامة للدولة".

وأشار "عام 1949 أصدر الملك فاروق مرسوماً ملكياً اعتبر النادي الأهلي نادياً تربوياً قبل أن يكون رياضياً وقرر أن يكون هناك إيجار رمزي بقمية جنيه واحد في العام".

وأكمل "الخطيب قال في حقي كلمات طيبة واستعرض مسيرتي وتاريخي مع النادي الأهلي، لم أكن أعلم أنني مرشحاً للحصول على القلادة الذهبية للنادي كأول شخص، أشكر الجميع".

واختتم "من وجهة نظري اسم صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب أرشحهم لهذا التكريم، أيضاً هناك محمود مختار التتش، يوجد أسماء عظيمة في تاريخ النادي الأهلي".