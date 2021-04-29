بوتشتينو: المؤسف أن تخطئ في هذا التوقيت.. وسنكرر أسلوبنا في العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لنادي باريس أن جيرمان أنه يأسف لارتكاب الأخطاء في هذا التوقيت من دوري أبطال أوروبا، قائلًا أنه سيلعب في العودة تمامًا كما فعل في الذهاب من أجل الفوز وتسجيل الأهداف.

وقال بوتشتينو في تصريحاته عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-1 في دوري الأبطال :"أعتقد أننا لعبنا شوطين مختلفين، في الأول كان أفضل لكن من الصعب الهيمنة على فريق مثل مانشستر سيتي".

وتابع: "أرى أننا كنا نستطيع أن نتجنب استقبال الهدفين، لكن بالتأكيد كانت لهم الهيمنة في الشوط الثاني واستطاعوا أن يسجلوا فرص أكثر منا، لكن كل فريق كل الأفضل خلال شوط."

وأضاف: "أعترف بأن الهدف الثاني الذي اخترق الحائط البشري كان خطأ، لكن الأخطاء تحدث بالتأكيد، والمؤلم أن يكون الخطأ في هذا التوقيت وتلك اللحظة الهامة".

وواصل: "مانشستر سيتي في الشوط الثاني كان أكثر اتساقًا وأعتقد بالنسبة لنا كان صعب أن نواكب من يقدموه في الملعب، وعلى الأخص الجانب البدني، كما كان استعادة الكرة أصعب علينا في الشوط الثاني".

واستطرد: "لا أرغب أن أشتكي بسبب لعب دي بروين ربما تستحق طرد أو بطاقة صفراء، هذا الأمر لا أظن أنه يمثل أهمية كبيرة".

وعن لقاء العودة، فقد قال: "سنلعب كما فعلنا اليوم، نحاول أن نلعب ونسجل الأهداف، بالرغم من صعوبة الأمر أمام مانشستر سيتي لكن في كل القدم يجب أن تلعب من أجل هدفك دائمًا."