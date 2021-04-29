الخليج 365 يكشف.. الأهلي يستعد للإعلان عن هيكل 3 شركات مساهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي عن أن مجلس إدارة النادي سوف يعتمد خلال الشهر المقبل الهيكل الكامل لثلاث شركات مساهمة تمهيداً لدخول النادي عصر جديد من تعظيم موارده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه من المقرر أن يكون هناك إجتماع لمجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة وذلك عقب وضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد.

وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه "سيتم الإعلان عن تعيين مجالس إدارات لثلاث شركات مساهمة اولها شركة لكرة القدم تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية،".

وواصل "أيضا تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي".

واوضح "سيتم التدشين الفعلي لمجلس إدارة شركة إستاد النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية مهمتها إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي".

وتابع "سيتم أيضاً الإعلان عن تعيين مجلس إدارة لشركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

وشدد أن شركة إستاد النادي الأهلي ستتولي تنظيم عملية الإنشاء وكيفية التمويل لحلم الجماهير الحمراء وهو مدينة رياضية كاملة علي مساحة 60 فدان بفرع الشيخ زايد بينها الإستاد الذي سيقام بسعه تصل الي 60 ألف متفرج وملحق به 4-6 ملاعب تدريب وفندق لن تقل سعته عن 120 غرفة ومستشفيين احدهما في تخصص العظام والتاهيل علي غرار إكاديمية إسباير ومول تجاري يتضمن «استورز» لأشهر الماركات العالمية الرياضية وجيمانيزوم .

وقال ان الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة لوزراء الرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة لحضور حفل وضع حجر اساس إستاد القلعة الحمراء في فرع النادي بالشيخ زايد ظهر السبت المقبل.

وقال المصدر أن الأهلي وجه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات والوزراء بجانب محافظ الجيزة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد والذي تقرر له الواحده من ظهر السبت المقبل .