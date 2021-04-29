الخليج 365 يكشف.. الأهلي يستعد للإعلان عن هيكل 3 شركات مساهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي عن أن مجلس إدارة النادي سوف يعتمد خلال الشهر المقبل الهيكل الكامل لثلاث شركات مساهمة تمهيداً لدخول النادي عصر جديد من تعظيم موارده.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه من المقرر أن يكون هناك إجتماع لمجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة وذلك عقب وضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد.
وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه "سيتم الإعلان عن تعيين مجالس إدارات لثلاث شركات مساهمة اولها شركة لكرة القدم تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية،".
وواصل "أيضا تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي".
واوضح "سيتم التدشين الفعلي لمجلس إدارة شركة إستاد النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية مهمتها إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي".
وتابع "سيتم أيضاً الإعلان عن تعيين مجلس إدارة لشركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
وشدد أن شركة إستاد النادي الأهلي ستتولي تنظيم عملية الإنشاء وكيفية التمويل لحلم الجماهير الحمراء وهو مدينة رياضية كاملة علي مساحة 60 فدان بفرع الشيخ زايد بينها الإستاد الذي سيقام بسعه تصل الي 60 ألف متفرج وملحق به 4-6 ملاعب تدريب وفندق لن تقل سعته عن 120 غرفة ومستشفيين احدهما في تخصص العظام والتاهيل علي غرار إكاديمية إسباير ومول تجاري يتضمن «استورز» لأشهر الماركات العالمية الرياضية وجيمانيزوم .
وقال ان الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد.
ووجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة لوزراء الرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة لحضور حفل وضع حجر اساس إستاد القلعة الحمراء في فرع النادي بالشيخ زايد ظهر السبت المقبل.
وقال المصدر أن الأهلي وجه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات والوزراء بجانب محافظ الجيزة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد والذي تقرر له الواحده من ظهر السبت المقبل .