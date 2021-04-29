أروابارينا: بيراميدز يُعاني من مُشكلة.. واكتسبنا الثقة قبل لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن مشكلة هجومية تواجه فريق، برزت أمام نامونجو في ختام مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز بهدف نظيف على نامونجو ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بعد أن ضمن التأهل وصيفاً للرجاء المغربي الذي حصد 18 نقطة بفوزه بكل مباريات المجموعة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال أروابارينا :"هناك مشكلة تواجهنا في عدم استغلال الفرص وضعف الشراسة الهجومية، كانت لدينا بعض الفرص اليوم وكنا بحاجة للهدوء والتركيز، ونعمل على علاج الفرص".

وأضاف مدرب بيراميدز :"لعبنا مواجهة نامونجو من أجل الفوز رغم ضمان التأهل مسبقاً، وقمنا بإشراك بعض العناصر التي لم تُشارك في الفترة السابقة، من أجل إكسابهم حساسية المباريات".

وتابع رودلفو :"محمود وادي يواصل المرحلة الأخيرة من العلاج، ولن يكون قادر على المشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة، لكنه يسير وفقاً لبرنامجه العلاجي بصورة طيبة".

وأنهى مدرب بيراميدز :"الفوز على نامونجو منحنا الثقة قبل مواجهة الزمالك المهمة في الدوري، وحالة اللاعبين ستحدد العناصر التي ستظهر في المباراة المقبلة".