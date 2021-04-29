الخليج 365 يكشف.. كواليس قرار كارتيرون باستبعاد عواد من معسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف مصدر بالزمالك، كواليس قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، باستبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الزمالك أعلن، أن كارتيرون قرر استبعاد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري WE المصري، لعدم التزام الحارس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عواد كان ضمن مران المستبعدين من مباراة الإنتاج الحربي، ولكنه لم يحضر إلى التدريب.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن كارتيرون عندما علم بعدم حضور عواد لمران المستبعدين، وبعد إصابة محمد أبو جبل حارس الفريق بفيروس كورونا، صمم المدرب الفرنسي على قراره باستبعاد عواد ومعاقبته.

واختتم المصدر، أن كارتيرون استقر على ضم أحمد نادر السيد ليكون الحارس الثاني بجانب محمود عبد الرحيم جنش في قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب.