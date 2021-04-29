قائمة الزمالك أمام المقاولون.. غياب الونش وجبل والجزيري وضم أحمد نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء الخميس بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمد أبو جبل، ومحمد عواد، وسيف الجزيري، ومحمد عبدالشافي، ومحمود حمدي "الونش".

وضمت القائمة 20 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز.

وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، ويوسف أوباما.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يحل المقاولون في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.