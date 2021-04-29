تحليل رقمي.. مانشستر سيتي هزم باريس في كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً ثميناً وتاريخياً (2-1) على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهد تفوقاً كاملاً للسماوي.

محاولات أكثر

حاول مانشستر سيتي على مرمى باريس سان جيرمان بـ6 تسديدات، مقابل 4 فقط للفريق الفرنسي، لتمر كرتين إلى شباك نافاس وكرة واحدة إلى شباك إيدرسون.

الاستحواذ

مانشستر سيتي لم يظهر بصورته الطبيعية في الشوط الأول ولم يكن الاستحواذ في صالحه، لكن ضتبدل الأمر في الشوط الثاني لترتفع نسبة الاستحواذ على إجمالي المباراة إلى 58% للفريق الإنجليزي مقابل 42% للفريق الفرنسي.

دقةشؤ

دقة تمريرات لاعبي مانشستر سيتي فيما بينهم وصلت إلى 91% مُقابل 85% لأصحاب الأرض، حيث أتم السيتي 637 تمريرة من 701 محاولة، مُقابل 398 من أصل 469 محاولة لباريس.

ركض

قطع فريق مانشستر سيتي مساحة 107.4 كيلو متراً من الركض على مدار أوقات المُباراة، بينما سجل فريق باريس سان جيرمان 102.6 ميلو متراً.

الدفاع

وعلى المستوى الدفاع نجح الخط الحامي لمرمى الحارس إيدرسون في استعادة الكُرة 43 مرة من باريس سان جيرمان، مُقابل 40 مرة للدفاع الفرنسي في مواجهة هجوم السيتي.

كما أوقف دفاع السيتي 4 تسديدات لباريس مقابل 2 فقط لأصحاب الأرض، وشتت الدفاع الإنجليزي الكرة 11 مرة مقابل 9 فقط لباريس.