لعدم الالتزام.. كارتيرون يستبعد عواد من معسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قرار المدير الفنى للزمالك لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.

جدير بالذكر أن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أعلن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا.