بوكيتينو: ما حدث أمام مانشستر سيتي أمر مؤلم يصعب شرحه!

أسف مدرب باريس سان جيرمان “ماوريسيو بوكيتينو” على خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، واصفًا ما حدث في المباراة بالأمر المؤلم الذي يصعب شرحه.

وقال بوكيتينو في تصريحات لقناة بي تي سبورت البريطانية: “الشوطان مختلفان، قدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول”.

وأوضح: “من الصعب السيطرة على فريق مثل مانشستر سيتي ورغم ذلك أدينا بشكل جيد في الشوط الأول، وخلقنا الكثير من الفرص واستحققنا دخول غرفة الملابس متقدمين بالهدف الذي أحرزناه”.

وأكمل: “تبدلت الأمور في الشوط الثاني الثاني، وكان مانشستر سيتي أفضل منا وسيطروا على المباراة واستقبلنا هدفين كانوا عن طريق الصدفة، كما أنهم صنعوا العديد الفرص”.

وتابع بوكيتينو: “الهدفان محبطان للغاية، من الصعب قبولهما، لكن هذا يمكن أن يحدث، وقد حدث ذلك أمام مانشستر سيتي الليلة، إنه أمر مؤلم يصعب شرحه”.

وواصل حديثه: “لم نظهر أننا أردنا التقدم وإجبارهم على العودة للخلف، وكان من الصعب ملاحقتهم بسبب حالتهم البدنية، كما أنهم كانوا أكثر عدوانية”.

واختتم: “مباراة الإياب؟ في كرة القدم تحتاج إلى الإيمان بالفرصة، ولكن بالطبع لديهم الأفضلية”.