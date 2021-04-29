رياض محرز: اكتشفنا ثغرات في باريس وقدمنا أداءً يُثلج الصدر

وصف نجم منتخب الجزائر رياض محرز الأداء الذي قدمه مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في الشوط الثاني من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء، بالأداء الذي يُثلج الصدر، مشيرًا إلى أن مثل هذه المباريات الكبرى تُلعب على تفاصيل صغيرة.

وسجل رياض محرز هدف فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان في الدقيقة 71 من ركلة حرة مباشرة نفذها من مسافة 22 ياردة بتسديدة مقوسة اخترقت الحائط البشري لتعانق شباك الحارس كيلور نافاس الذي أخفق في التعامل معها.

واعترف رياض محرز في بداية حديثه مع مراسل قناة بين سبورت بأن فريقه واجه صعوبات كبيرة للتعامل مع باريس سان جيرمان كما ينبغي خلال الشوط الأول، لكن اكتشاف السيتي لبعض الثغرات ساعد الفريق على بسط سيطرته طوال الشوط الثاني.

وقال رياض محرز “استغرقنا وقتًا طويلاً للانسجام مع أجواء المباراة خلال الشوط الأول. باريس كان الطرف الأفضل، لكننا دخلنا الشوط الثاني بعزيمة مختلفة، وبقوة وشراسة أكبر”.

وأضاف “اكتشفنا بعض الثغرات في وسط ملعب باريس سان جيرمان، وعرفنا أنه بإمكاننا لعب كرة القدم التي نحبها في وسط ملعبهم. استطعنا الوصل إلى مرحلة ممتازة من الأداء الذي يُثلج الصدر في الشوط الثاني، ومثلما قلت في مناسبات سابقة، هذا النوع من المباريات الكبرى يُلعب على التفاصيل الصغيرة”.

وأنهى محرز حديثه “باريس سيزورنا الأسبوع المقبل في مباراة العودة، وعلينا أن نتحلى بنفس الصلابة التي لعبنا بها أمامهم في الشوط الثاني من مباراة الذهاب كي نمر إلى النهائي”.

وسبق لفريق مانشستر سيتي التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 عندما كان يدربه التشيلي مانويل بيلجريني، إلأ أنه فشل في التأهل للنهائي وخرج بفارق هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.