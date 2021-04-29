جوارديولا: ما حدث في الشوط الأول أمام باريس “شيء عادي”!

يرى المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا أن تراجع مستوى فريقه خلال الشوط الأول من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، كان أمرًا عاديًا بسبب حجم وقيمة المباراة، مشيرًا إلى أن تغير شكل الفريق خلال الشوط الثاني أشعره بالرضى على لاعبيه.

وتأخر مانشستر سيتي بهدف مُبكر سجله المدافع البرازيلي “ماركينيوس” برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من ركنية نفذها أنخل دي ماريا في الدقيقة 15, وكادت شباك الفريق تتلقى هدفًا ثانيًا في أكثر من مناسبة لولا براعة خط الدفاع في التعامل مع مبابي ونيمار اللذين لعبا بتسرع ملحوظ.

وقال جوارديولا في تصريحاته لقناة بين سبورت القطرية “صحيح لم نبدأ بشكل جيد، الكثير من المشاهدين انتظروا كرة قدم متميزة منّا، لكننا لم نفعل حتى جاء الشوط الثاني”.

وأضاف “قدمنا 45 دقيقة ثانية رائعة على ملعب باريس بعد العودة من غرفة خلع الملابس. في بعض الأحيان أنت تحتاج إلى التحدث مع اللاعبين لتعزيز إيمانهم في قدراتهم الكروية”.

وقلل جوارديولا من الانتقادات، قائلاً “ما حدث في الشوط الأول أراه شيئًا عاديًا، فلا يمكنك أن تلعب بحرية أو بأسلوبك المفضل في مباراة نصف نهائي بهذا الحكم، في الشوط الأول كنا بمثابة المفعول به، لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني، واستطعنا السيطرة وتسجيل هدفين، أنا سعيد جدا بالأداء”.

وأكد المدرب الإسباني أن المباراة لا تزال في الملعب، مطالبًا لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء الإياب، وختم حديثه “لا تزال لدينا 90 دقيقة أخرى على ملعبنا، وباريس سان جيرمان فريق لا يستهان به أبدًا، تنتظرنا مباراة عودة صعبة”.